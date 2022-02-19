Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Війна на тлі загострення: що кажуть люди на Донеччині? (опитування)

Війна на тлі загострення: що кажуть люди на Донеччині? (опитування)
Embed
Війна на тлі загострення: що кажуть люди на Донеччині? (опитування)

No media source currently available

0:00 0:01:53 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Кілька днів поспіль штаб операції Об’єднаних сил (ООС) звітує про значне зростання обстрілів вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Разом з тим на окупованих частинах Луганської та Донецької областей, що перебувають під контролем російських гібридних сил, оголосили про евакуацію населення до Росії. Радіо Свобода запитало на вулицях Бахмута, що на Донеччині, чи очікують люди повномасштабного вторгнення Росії та як оцінюють нинішню ескалацію на Донбасі? Дивіться про це у відео.



FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG