Війна на тлі загострення: що кажуть люди на Донеччині? (опитування)

Кілька днів поспіль штаб операції Об’єднаних сил (ООС) звітує про значне зростання обстрілів вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Разом з тим на окупованих частинах Луганської та Донецької областей, що перебувають під контролем російських гібридних сил, оголосили про евакуацію населення до Росії. Радіо Свобода запитало на вулицях Бахмута, що на Донеччині, чи очікують люди повномасштабного вторгнення Росії та як оцінюють нинішню ескалацію на Донбасі? Дивіться про це у відео.