Міністри закордонних справ ЄС обговорять кризу довкола України на саміті у Брюсселі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у спільному сніданку зі своїми колегами із Європейського союзу 21 лютого у рамках саміту міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Криза в Україні буде головним пунктом порядку денного дипломатів після вихідних, коли напруженість на українсько-російському кордоні зросла.

Сполучені Штати та інші країни на Заході заявляють, що Росія готова вторгнутися до України після зосередження близько 150 тисяч солдатів на кордоні. Москва заперечує, що планує вторгнення.

Очікується також, що міністри закордонних справ обговорять ситуацію, що погіршується, з безпекою в Боснії та Герцеговині.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель 20 лютого висловив стурбованість після того, як боснійські хорвати пригрозили зірвати майбутні вибори та створити свій власний регіон у цій балканській державі. Боррель попередив колег-лідерів на Мюнхенській конференції з безпеки, що ситуація «тривожніша, ніж будь-коли» для колишньої югославської республіки, яка вже розділена на боснійсько-хорватську федерацію та суб’єкт під назвою Республіка Сербська, де домінують серби.