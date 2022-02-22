Близько 20 порушень «тиші» до полудня, втрат серед військових і цивільних немає – ООС щодо Донбасу

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що до полудня 11 лютого гібридні сили на Донбасі здійснили 17 обстрілів, 14 – зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

«Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Агресор продовжує розміщувати свої артилерійські системи в межах населених пунктів та провокувати українських захисників на вогонь у відповідь», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, обстріляно населені пункти Щастя, Лобачеве, Трьохізбенка, Південне, Зацеве, Новолуганське, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Верхньоторецьке, Гранітне.

«Під час обстрілів пошкоджень зазнали 12 житлових будинки в населених пунктах Щастя, Гранітне. Повністю зруйновано 1 житловий будинок в населеному пункті Новогнатівка. Знищено пішохідний міст між населеними пунктами Гранітне та Старомар’їнка. Поранень та загибелі серед цивільного населення не зафіксовано але інформація постійно уточнюється», – вказують у штабі.

Військові зазначають: загалом за останні шість діб було зафіксовано 166 обстрілів по цивільних об’єктах в населених пунктах Донецької та Луганської областей. Загинула одна цивільна особа, двоє поранені, у трьох цивільних – контузія.

В угрупованні «ДНР» звинуватили ЗСУ у запуску понад 100 мін і гранат і пораненні двох бійців угруповання, ресурси угруповання «ЛНР» пишуть про обстріл 6 населених пунктів і ЛЕП у селі Весела Гора, через що виникли проблеми з електрикою.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

22 лютого російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО.

МЗС України заявило, що визнанням так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків.