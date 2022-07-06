Війська РФ намагаються покращити своє тактичне положення на Слов’янському напрямку – Генштаб

Російські військові на Слов’янському напрямку намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 6 липня.

«(Противник) здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного. Наші захисники відбили ворожий штурм і відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають», – йдеться в повідомленні.

На Краматорському напрямку, за даними Генштабу, загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки, а українські військові завдали військам РФ «значних втрат» під час їхньої спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка та Григорівка.

«На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції із артилерії різних калібрів поблизу Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка. Завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії вів штурмові дії у районі населеного пункту Новолуганське, успіху не мав, відійшов. Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування», – йдеться у зведенні.

За даними командування, загарбники наступають в районі Луганського, бойові дії тривають, а на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Війська РФ завдавали авіаційних ударів неподалік Авдіївки, додали в Генштабі.

Обстріли з боку РФ тривають і на Сіверському, Харківському, Південнобузькому напрямках, йдеться у зведенні.

4 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.

Наступного дня у британській розвідці додали, що Росія в боях у Донецькій області вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.