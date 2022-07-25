Електропостачання Криму з Запорізької АЕС немає – «Енергоатом»

Президент національної енергогенерувальної компанії «Енергоатом» Петро Котін запевняє, що українська електрика, зокрема з тимчасово окупованої Запорізької АЕС, не надходить до анексованого Росією Криму. Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».



«Якщо буде загроза викрадення електрики з української енергосистеми чи постачання її з Запорізької АЕС (до Криму – ред.), будуть заздалегідь прийняті відповідні заходи, які потрібно буде провести нашим ЗСУ, щоб цього ніколи не сталося», – сказав він.



23 липня підконтрольні Росії ЗМІ повідомили про «кінець енергетичної блокади» з боку України та «закільцювання» кримської енергомережі з мережею на нових окупованих територіях на півдні України.



Президент «Енергоатому» підтвердив, що російські сили відновили в Херсонській області ЛЕП, підірвані восени 2015 року. Водночас він пояснив, що «Крим під’єднаний до російської енергосистеми. Її частота не збігається з українською, тож автоматичне з’єднання неможливе без додаткового вартісного обладнання».



«Нічого з цього в них не вийде. Дійсно вони там поновлюють лінії, але це не призведе до того, щоб вони могли постачати нашу електрику до Криму», – заявив Котін.

Із 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.