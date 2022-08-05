Посол Британії відреагувала на звіт Amnesty International, який критикує українських військових

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International, в якому українських військових звинуватили наражанні на небезпеку мирного населення через розташування баз у житлових районах.

«Єдине, що загрожує українським цивільним жителям, це російські ракети, зброя і мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б», – написала Сіммонс у твітері 5 серпня.

Звіт Amnesty International від 4 серпня про те, як українські військові нібито наражають на небезпеку мирних жителів, коли розташовуються поблизу цивільних об’єктів, викликав хвилю обурення не лише серед українських військових, але й серед правозахисників.

«Перебування в обороні не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права», – заявили у міжнародній організації.

Amnesty, ба більше центральний офіс у Лондоні, не має достатньо досвіду для оцінки обставин, і таким чином не враховує контекст війни, що триває, стверджують українські правозахисники.