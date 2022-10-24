Радіо Свобода Weekly: На яку нову повітряну загрозу чекати з боку Росії?

Тиждень, що минув, запам’ятався низкою подій. Радіо Свобода пропонує вам свою добірку.

Російський ракетний і дроновий терор: обстріли міст й інфраструктури України

Росія не припиняє свої обстріли території України. Щоденно українська влада повідомляє про жертв російських атак. Упродовж минулого тижня війська РФ завдали ударів по об’єктах енергетичної та критичної інфраструктури Києва, Дніпропетровської, Сумської, Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей та інших.

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18 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня 30% українських електростанцій були зруйновані.

20 жовтня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що з 10 жовтня Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України.

22 жовтня в «Укренерго» заявили, що ракетна атака Росії на енергетичні об’єкти західних регіонів України цього дня за пошкодженням співставна з тією, до якої Москва вдалася 10-12 жовтня.

21 жовтня оператор енергетичної системи України «Укренерго» анонсував контрольоване обмеження споживання електроенергії в столиці й низці областей, яке триває і досі. Енергетики кажуть, що відключення потрібні, щоб не допустити перевантаження енергетичної інфраструктури, яка залишилася.

Читайте також: Атаки РФ на енергосистему України прирівнюються до воєнних злочинів – Amnesty International

Атаки військ РФ на українську енергетичну інфраструктуру прирівнюються до воєнних злочинів, заявила директорка Amnesty International зі Східної Європи та Центральної Азії Марі Стразерс.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні. Утім, російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

Чи вистоїть Бахмут і чому Росія кинула туди всі свої сили?

Бахмут – одне з найбільших міст у Донецькій області, яке нині перебуває під контролем української влади. Це місто ось уже кілька місяців поспіль намагається штурмом взяти російська армія, застосовуючи ледь не все наявне у неї озброєння.

Утім, здається, на цьому напрямку в окупантів справи кепські, кажуть в ЗСУ. Про це в репортажі з Бахмуту

«Ми не втомилися, бо Україна зараз воює і за нас» – чеський бізнесмен, який організував збір коштів на танк для ЗСУ

Далібор Дєдек – чеський бізнесмен, на 59-му місці чеського «Форбсу». Він – власник чеської групи компаній «Яблотрон», яка займається розробкою та встановленням систем «розумного будинку» та сигналізацій. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він згуртував навколо себе чеських та інших європейських бізнесменів, аби допомагати Україні. Та, з його слів, «добряче натиснув» на Міністерство оборони Чехії, аби ті почали передавати ЗСУ зброю. Один із останніх проєктів «Яблотрона» – збір коштів на танк Т-72 для ЗСУ. Кого вдалося залучити до збору та чи втомилося чеське суспільство від біженців з України, Далібор Дєдек розповів кореспондентам Радіо Свобода.

Росія втрачає бойову авіацію в Україні?

Російська бойова авіація зазнає втрат в Україні і все менше ризикує літати поблизу лінії фронту, кажуть українські військові. Як протиповітряна оборона прикриває українські війська на передовій? Які складнощі її роботи і на яку нову повітряну загрозу чекати з боку Росії? Читайте про це тут



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Дрони-камікадзе, Радбез ООН, санкції

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив 23 жовтня, що українські військові від вересня вже збили 273 дронів-камікадзе Shahed-136.

Офіційний Київ заявив про співучасть Ірану в злочинах РФ проти України.

Іран заперечує постачання дронів-каміказде для російської армії.

Порушення ембарго: США, Велика Британія і Франція про іранські дрони на Радбезі ООН

Дипломати, які спілкувалися з «Рейтер», заявили, що всі три країни вважають, що імпорт іранських дронів є порушенням 2231-ї резолюції Ради безпеки ООН про ембарго на постачання озброєння із Ірану. Україна запрошує експертів ООН для ідентифікації і перевірки безпілотників, якими Росія атакує цивільні цілі в Україні.

Що це резолюція? Та що може загрожувати Ірану? Читайте тут

Росія погрожує ООН «переглянути співпрацю», якщо буде розслідування щодо дронів

У чому саме суть погроз Росії і кому вони адресовані? Що саме каже Іран про постачання своїх дронів і чому? Яка реакція України, ЄС і США?

Про це читайте тут

Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання дронів до Росії

«Санкції щодо Ірану набувають чинності сьогодні (20 жовтня) вдень після публікації в Офіційному журналі ЄС», – йдеться у повідомленні Чехії, яка зараз головує в Євросоюзі.

Чого і кого конкретно торкнуться санкції читайте тут

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Окуповані території України і російський воєнний стан

«Путіну не втримати Херсон». ЗСУ наближаються, окупанти евакуюються

Чому російські сили закликають жителів окупованої Херсонщини виїжджати з регіону? Чим це може загрожувати місцевому населенню? Чи вистачає у Росії сил, щоб втримати під контролем Херсон? Коли ЗСУ зайде до Херсону, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Воєнний стан Путіна

Президент РФ Володимир Путін оголосив воєнний стан, що запроваджується 20 жовтня, в окупованих Росією чотирьох українських областях на тлі «евакуації» в Херсоні та контрнаступу ЗСУ.

Читайте також: У Криму запровадили нові обмеження після заяв Путіна

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що указ президента Росії Володимира Путіна про запровадження воєнного стану на окупованих територіях «не змінює нічого» для України.

Міністерство закордонних справ України назвало указ російського президента Володимира Путіна про воєнний стан на окупованих територіях «новим етапом терору», який має на меті «придушити опір мешканців, що виступають проти російської окупації».

Термінові продажі у Криму. Як позбавляються кримської нерухомості?

Як реагує ринок нерухомості в окупованому Криму на війну? На продаж виставлені ексклюзивні особняки, чи є покупці? І чому варто купувати кримську нерухомість після деокупації півострова? Читайте тут

«Плывем». Як російська армія залишає правий берег Херсонщини

Окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації частини регіону та подальших планів звільнення області, включно з оголошеними намірами звільнити місто Херсон. З початку жовтня вантажний пором здійснив вже низку таких рейсів, переправляючи військових та військову техніку через Дніпро з району селища Козацьке до Нової Каховки. Про це свідчать супутникові знімки, а також відео, які публікують самі окупанти, йдеться у спільному матеріалі «Схем» та російської служби Радіо Свобода. Деталі – тут

Читайте також: На Херсонщині окупанти продовжують евакуацію, але не можуть користуватися повноцінно мостами – Гуменюк

Херсон. Втеча окупантів чи бій до останнього солдата?

Що відбувається на Херсонщині? До чого готуються російські окупанти? В якому стані зараз звільнені території півдня України? Як на деокупованих територіях живуть люди і як долають наслідки окупації? Чи час повертатися до звільнених районів Херсонщини тим, хто залишив свої будинки? Та чи будуть покарані ті жителі півдня, що пішли на співпрацю з російськими окупантами.

Про все це проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розпитав першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

«Не знал, что за это будет тюрьма»: сповідь у СІЗО та «русский мир» на Харківщині

Селище Шевченкове розташоване у Харківській області на шляху до Куп’янська – одного з ключових логістичних вузлів російської армії під час окупації, через який та перекидала техніку і живу силу.

Про звільнення Шевченкового стало відомо 8 вересня. Почали з’являтись перші відео з українськими військовими. А згодом – і знакове фото з бійцями, які звільняли Шевченкове на тлі перефарбованої з триколору в синьо-жовтий стели.

Проте разом з переможними фото та відео почали з’являтись і свідчення про численні злочини російської армії. Мародерство, обстріли будинків мирних мешканців, ув’язнення, тортури та вбивства.

Хто наближав «русский мир» на Харківщині і хто з ним боровся? Хто став жертвою окупаційного режиму, а хто активно йому сприяв і тепер – в ув’язненні, бо не встиг втекти від українського правосуддя?

«Схеми» вирушили на звільнену територію, щоб з’ясувати це. Деталі – тут

«Катівні, насильство, вбивства». Як російські військові переслідують українців в окупації

Чи продовжують російські військові переслідувати та катувати жителів окупованої частини півдня України? Про які нові випадки стало відомо нещодавно? Які злочини вчиняли окупанти на звільненій частині Херсонщини? Що про це розповідає влада та місцеві жителі, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я». Читайте про це тут

Катування російськими військовими людей в Ізюмі були «частиною їхньої політики» – HRW

Регулярні катування затриманих російськими військами та їхніми підрозділами під час окупації Ізюма на сході України були частиною «політики та плану» – такого висновку дійшли правозахисники організації Human Rights Watch (HRW) у звіті 19 жовтня.

Автори звіту опитали понад 100 постраждалих, які розповіли, що їх катували електричним струмом, симуляцією утоплення, жорстоко били, погрожували зброєю та змушували залишатися в незручних позиціях протягом тривалого часу.

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Чому Україна визнала Чечню окупованою Росією і чи означає це визнання незалежності Ічкерії?

18 жовтня Верховна Рада України ухвалила постанову про визнання Чеченської республіки Ічкерія тимчасово окупованою Росією. Також українські депутати засудили геноцид проти чеченського народу. Але чи є це визнанням незалежності? Тут думки експертів, з якими спілкувалось Радіо Свобода, дещо розділились. Розбираємо тему

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Американські «родичі гарбузові» – як українські селяни освоювали заокеанські агрокультури

530 років тому, 12 жовтня 1492 року, Христофор Колумб відкрив Америку. Насправді він думав, що знайшов шлях в Індію. Але великі відкриття і великі помилки дуже часто між собою тісно переплетені. Американське золото і срібло оживили європейську економіку і вплинули на розвиток подій в Україні, позаяк зріс попит на збіжжя.

Але цим не обмежується опосередкований вплив відкриття Америки на Україну. Можна казати про більш серйозні: дуже багато сільськогосподарських культур, без яких тепер українці погано уявляють своє життя, мають американське походження. Та ж сама картопля, кукурудза і соняшник – все це звідти. Ба навіть болгарський перець насправді американський.

Як американські сільськогосподарські культури заходили в Україну, як українські селяни починали їх вирощувати – про це «Історичній Свободі» розповів дослідник історії українського села Вадим Назаренко.

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