Патрушев заявив про радіоактивну небезпеку для Європи через влучання у склад зброї в Україні

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев на нараді в місті Сиктивкар (столиця Республіки Комі) 19 травня заявив, що «знищення боєприпасів зі збідненим ураном, наданих Заходом Україні, призвело до появи радіоактивної хмари». Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС.

За його словами, хмара вже прямує в бік Європи.

Раніше словацькі ЗМІ вказали, що їхня країна стала обʼєктом поширення повʼязаної з війною в Україні російської дезінформації.

За цими повідомленнями, змістом дезінформаційної акції є твердження, нібито «російська армія зруйнувала український склад боєприпасів в місті Хмельницький» і «внаслідок його руйнування в місті немов би підвищився рівень радіації». Поліція Словаччини наголошує, що джерелом чуток є «російські та словацькі дезінформаційні джерела, вторинна пропаганда Кремля у Словаччині, конкретні особи і впливові акаунти у фейсбуці».

За повідомленням поліції, «радіаційна ситуація на теренах Словацької Республіки на даний час стандартна. Не були зафіксовані жодні відхилення від щоденно вимірюваних даних». Словацька поліція при цьому зазначила, що «на будь-які зміни і наявність штучних радіонуклідів у повітрі ми готові негайно реагувати».

Управління громадської охорони здоров’я Словаччини також підтвердило, що поширення інформації щодо небезпечної радіаційної ситуації не відповідає реальній ситуації та є «поширенням дезінформації».