The Guardian: відповідальність за вбивство полковника СБУ в Києві взяло неонацистське угруповання «База»

Українське крило неонацистського угруповання «База», яке підозрюють у зв’язках із Росією, заявило про свою причетність до вбивства полковника Служби безпеки України Івана Воронича, пише британське видання The Guardian.

Воронича застрелили 10 липня в Києві – невдовзі після того, як він вийшов із під’їзду житлового будинку. Служба безпеки України оголосила, що вбивство скоїли чоловік та жінка – агенти російських спецслужб. Під час затримання вони чинили опір та були вбиті, повідомили у відомстві.

«Розстріл полковника СБУ – це не кінець, а лише початок, – цитує видання заяву, опубліковану в телеграм-каналі, який, імовірно, пов’язаний з українським осередком «Бази». В іншому повідомленні автор каналу, за даними The Guardian, погрожував іншим українським громадським діячам.

Упродовж кількох місяців «База», яка була заснована у 2018 році в США та має мережу осередків по всьому світу, пропонувала гроші своїм прихильникам або охочим брати участь у вбивствах та атаках на критично важливу інфраструктуру України, йдеться в публікації.

«База» виявляє високу активність в Україні і здійснила щонайменше 10 підпалів об’єктів інфраструктури та будівель по всій країні, – каже Стівен Рай, аналітик британського Інституту стратегічного діалогу (ISD), який стежить за діяльністю угруповання у мережі. – Вони неодноразово погрожували різними терористичними актами, в тому числі диверсіями та вбивствами українських чиновників».

За його словами, попри те, що вони не можуть підтвердити, чи справді «База» «відповідальна за недавнє вбивство співробітника СБУ, ця дія цілком відповідає тому, чим вони погрожували впродовж кількох місяців, і показує серйозність загрози, яку вони становлять».

«Базу» заснував американець Рінальдо Наззаро, який зараз разом зі своєю російською дружиною живе в Санкт-Петербурзі. До Росії він переїхав незадовго до заснування угруповання. У 2018 році «База» стала об’єктом розслідування ФБР, унаслідок чого було заарештовано десятки людей, а кілька країн оголосили організацію терористичною. Останнім часом «База», як зазначає видання, подвоїла свої зусилля з вербування людей у Європі та створила кілька нових осередків на континенті. Сам Наззаро відкидає причетність угруповання до вбивства полковника СБУ.