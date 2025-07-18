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ДСНС: через атаку РФ у Кам’янському районі поранені восьмеро людей

За даними ДСНС, внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Фото ілюстративне
За даними ДСНС, внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Фото ілюстративне

Через російську атаку у Кам’янському районі на Дніпропетровщині, окрім загиблих двох людей, поранені восьмеро людей, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

Пошкоджені адмінбудівлі, торговий об’єкт, приватні житлові будинки й транспортні засоби, додають у службі.

Раніше місцева влада повідомила, що вдень сили РФ дронами завдали удару по Кам’янському районі, загинули двоє людей – чоловік та жінка.

Також, за даними ОВА, вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району на Дніпропетровщині – загинув 52-річний чоловік, ще двоє постраждали. Через атаку РФ було пошкоджене транспортне підприємство – виникла пожежа, яку вже загасили.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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