Лисак: на Дніпропетровщині через російську атаку загинули двоє людей

У Кам’янському районі на Дніпропетровщині через російську атаку загинули двоє людей – чоловік та жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



За його словами, на місці удару виникла пожежа, пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки.

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Раніше місцева влада повідомила, що вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району на Дніпропетровщині – загинув 52-річний чоловік, ще двоє постраждали. Через атаку РФ було пошкоджене транспортне підприємство – виникла пожежа, яку вже загасили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



