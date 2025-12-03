Німеччина розгорнула ізраїльську систему ППО

Німеччина розгорнула систему протиповітряної оборони Arrow, створену для перехоплення балістичних ракет середньої дальності, оскільки прагне протистояти тому, що вона вважає зростаючою загрозою з боку Москви.



«Вперше ми отримуємо можливості раннього попередження та захисту від балістичних ракет далекого радіуса дії для нашого населення та інфраструктури. Завдяки цій стратегічній можливості, яка є унікальною серед наших європейських партнерів, ми закріплюємо свою ключову роль у серці Європи», – сказав міністр оборони Борис Пісторіус.



«Ми зміцнюємо європейський стовп НАТО та виконуємо мету планування НАТО», – додав він.

У 2023 році Німеччина та Ізраїль підписали угоду про закупівлю Берліном системи протиповітряної оборони Arrow-3 на приблизно 3,6 мільярда доларів.

Система Arrow-3 розроблена та вироблена Israeli Aerospace Industries у співпраці з американським аерокосмічним гігантом Boeing. Arrow-3 використовується в Ізраїлі з 2017 року як частина його мережі захисту Iron Dome («Залізний купол»).