ОВА: двоє жителів Синельниківщини постраждали через удар російського дрона

Російська армія атакувала Криворізький, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини, повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко 6 січня.

Зокрема, Нікопольський район зазнавав ударів FPV-дронами та артилерією – постраждали районний центр, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.

У районі постраждали промислове підприємство, сім приватних будинків, дві господарські споруди, автобус та вантажівки, лінії електропередач і газогін. Загиблих і поранених там немає.

«А от у Покровській громаді Синельниківського району – двоє постраждалих через ворожий безпілотник. Це 50-річний чоловік та 38-річна жінка», – додав Гайваненко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



