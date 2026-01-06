ОВА: двоє жителів Синельниківщини постраждали через удар російського дрона

Російська армія атакувала Криворізький, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини, повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко 6 січня.
Зокрема, Нікопольський район зазнавав ударів FPV-дронами та артилерією – постраждали районний центр, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.
У районі постраждали промислове підприємство, сім приватних будинків, дві господарські споруди, автобус та вантажівки, лінії електропередач і газогін. Загиблих і поранених там немає.
Читайте також: На Сумщині через російську атаку загинула жінка – прокуратура
«А от у Покровській громаді Синельниківського району – двоє постраждалих через ворожий безпілотник. Це 50-річний чоловік та 38-річна жінка», – додав Гайваненко.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
