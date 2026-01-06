На Сумщині через російську атаку загинула жінка – прокуратура

На Сумщині через чергову російську атаку загинула жінка, повідомляє у телеграмі обласна прокуратура.

За даними слідства, 6 січня на території Миропільської громади Сумського району виявлено тіло 61-річної жінки. За попередніми даними, вона загинула унаслідок російського обстрілу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.