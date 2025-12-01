Трамп заявив, що в Україні «є ситуація з корупцією, яка не допомагає»

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна «має деякі складні проблеми». Про це він сказав 30 листопада, перебуваючи на борту Air Force One і коментуючи перебіг переговорів щодо завершення російсько-української війни.

На запитання журналіста про те, що саме він має на увазі, Трамп відповів, що в Україні «є ситуація з корупцією, яка не допомагає».

Президент США водночас висловив переконання про можливість прогресу в питанні укладення миру між Україною та РФ.

«Є добрі шанси, що ми зможемо укласти угоду», – сказав Трамп.

Президент США говорив про укладення угоди у війні Росії проти України після того, як на флоридському курорті Галландейл завершилися переговори української та американської делегацій про можливі параметри такої угоди.

За результатами дискусій держсекретар США Марко Рубіо назвав зустріч «дуже продуктивною», але наголосив, що «потрібно ще більше роботи». Рубіо підтвердив, що з метою узгодження деталей спеціальний посланець президента США Стів Віткофф відвідає Москву для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров після переговорів у Флориді зазначив, що «маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною».