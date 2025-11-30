Зеленський отримав доповідь про результати переговорів у США – Умєров

Президент України Володимир Зеленський отримав доповідь про підсумки переговорів щодо параметрів імовірної мирної угоди, які відбулися у США. Про це повідомив очільник української делегації, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

«Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною. Наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною. Попереду – продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення», – написав високопосадовець у телеграмі.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо назвав зустріч, яка відбулася на флоридському курорті Галландейл 30 листопада, «дуже продуктивною», але наголосив, що «потрібно ще більше роботи».

Рубіо підтвердив, що для узгодження параметрів імовірної мирної угоди спеціальний посланець президента США Стів Віткофф наступного тижня відвідає Москву для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Президент України Володимир Зеленський увечері 30 листопада за результатами розмов, які він провів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, вказав, що нині «важливі дні, і багато може змінитися».

На переговорах у Галландейлі в складі американської делегації перебували державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Українську делегацію очолював секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, також серед українських перемовників був перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Президент Росії Володимир Путін 27 листопада заявив, що пропозиції президента США Дональда Трампа щодо припинення війни можуть стати основою для майбутньої угоди, але попередив, що остаточної версії поки що немає.