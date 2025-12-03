ОВА: через удари Росії по Слов’янську є поранені, в тому числі діти

Російські війська атакували Слов’янськ дев’ятьма авіабомбами, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 3 грудня.

Одна з бомб, за його даними, влучила в багатоповерхівку.

«Щонайменше 8 поранених, у тому числі 2 дитини, внаслідок численних ударів по Слов’янську», – повідомив Філашкін.

Він додав, поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Голова області нагадав, що на Донеччині «давно вже не залишилося» безпечних місць, і закликав цивільних евакуюватися.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







