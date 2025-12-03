ОВА: через атаки РФ у Нікополі постраждали двоє людей, серед них – дитина

Через російські атаки у Нікополі на Дніпропетровщині постраждали двоє людей, серед них – дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



«Від ранку у Нікополі вже двоє постраждалих. Це 10-річна дівчинка, яка отримала травми через артобстріл. А ще чоловік 64 років. Його поранило під час удару FPV-дроном», – написав він у телеграмі.



За його словами, обох потерпілих доправили до лікарні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.