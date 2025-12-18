Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні проти України

За даними українського Генштабу, від лютого 2022 року Росія втратила 11 432 танки
За даними українського Генштабу, від лютого 2022 року Росія втратила 11 432 танки

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 193 300 своїх військових, зокрема 950 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 18 грудня наводить Генштаб ЗСУ.

Українське командування також оприлюднило свої підрахунки втрат Росії у військовій техніці:

  • танки - 11 432 (+5 одиниць за минулу добу)
  • бойові броньовані машини - 23 758
  • артилерійські системи - 35 232 (+27)
  • РСЗВ - 1 573(+2)
  • засоби ППО - 1 263(+1)
  • літаки – 432
  • гелікоптери – 347
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 716 (+330)
  • крилаті ракети – 4 073
  • кораблі/ катери – 28
  • підводні човни – 2
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70480 (+119)
  • спеціальна техніка – 4 027

Читайте також: Журналісти підтвердили імена 153 тисяч військових РФ, які загинули на війні проти України

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG