Як за Сталіна. Російська влада в Керчі арештувала відомого дослідника Арктики Леоніда Пшеничнова

Відомий вчений, один із ініціаторів обмежень хижацьких виловів біля берегів Антарктики, морський біолог, представник України в Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR) Леонід Пшеничнов був затриманий ФСБ Росії у Керчі.

Пшеничнова називають унікальним фахівцем не лише для України, а й для Європи. Він брав участь у всіх ключових українських дослідницьких експедиціях до Антарктики, під час яких вивчав на практиці вплив людини на ресурси цього регіону і закликав до раціонального до них ставлення. в

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії зібрав інформацію про це.

Колега Леоніда Пшеничнова зоолог Павло Гольдін каже, що вчений був із тих небагатьох, хто працював не лише з теорією, а й застосовував знання на практиці, а його робота – «безцінна». Серед інтересів Пшеничнова – вивчення того, як змінюється чисельність найважливіших промислових видів риб і криля. Ще він керував науковим спостереженням за виловом морських ресурсів на українських промислових суднах.

«Для Антарктики це вкрай важливо подвійно, бо цей регіон найменш зачеплений [людьми]. Тобто головний принцип у раціональному користуванні ресурсами Антарктики – це «не нашкодь», і для таких робіт потрібна дуже специфічна кваліфікація. Леонід Пшеничнов багато десятиліть працює у тому басейні, у Південному океані. Він – унікальний фахівець», – сказав Гольдін у коментарі Крим.Реалії.

За заслуги в науці Леоніда Пшеничнова у 1996 році запросили представляти Україну в Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR).

Одне із завдань цієї організації – затверджувати квоти на вилов антарктичного криля та промислових видів риб, а також розробляти заходи із захисту живих морських ресурсів Антарктики – наприклад, створення заповідників.

Леонід Пшеничнов був одним із тих, хто аргументував українську ініціативу зі створення нового морського охоронюваного району (МОР) поблизу Антарктичного півострова.

Саме цю ініціативу РФ розцінила як спробу обмежити промислове рибальство Росії та зменшити її контроль над стратегічно важливим сектором Світового океану, кажуть в українському Національному антарктичному науковому центрі (НАНЦ). Цю ініціативу, як і створення будь-яких інших МОР, роками блокують Китай та РФ.

У Центрі вважають, що Пшеничнов постраждав за те, що «протистояв хижацькій позиції Росії щодо Південного океану».

Леоніду Пшеничнову нещодавно виповнилося 70 років. Після анексії Криму РФ у 2014 році, він не зміг покинути півострів через сімейні обставини. Втім, до 2025 року він активно працював у Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR), де й надалі офіційно представляв Україну.

У жовтні 2025 року Пшеничнов мав взяти участь у черговому засіданні Комісії в місті Гобарт, Австралія. Але вченого затримали напередодні цієї події.

За інформацією посольства України в Австралії, російська влада взяла Пшеничнова під варту в Керчі у вересні. Його затримали як росіянина, оскільки «влада РФ примусово «паспортизувала» населення окупованого Криму», пишуть у НАНЦ.

Василь Мирошниченко – посол України в Австралії – також передав австралійському медіа ABC документ, який, за його словами, був виданий російською владою адвокатам Пшеничнова.

ABC пишуть, що вчений звинувачується в тому, що перейшов «на бік ворога» і використав свої дослідження для підриву російського промислу криля поблизу Антарктичного півострова.

Перевірити достовірність цього документа редакція на цей час не може.

Василь Мирошниченко заявив про політичний характер переслідування Пшеничнова і закликав інших членів Конвенції підтримати вимогу України про негайне звільнення вченого.

«Арешт та ув'язнення Пшеничнова без будь-яких доказів – це кричуще порушення прав людини. Він має видатний послужний список наукових досліджень і внеску в охорону Антарктики, включно з підтримкою створення морських охоронюваних територій та участю у безлічі ініціатив CCAMLR. Він – міжнародно визнаний учений, а не загроза безпеці, але це не зупинило його переслідування та спробу Росії підірвати роль України в CCAMLR», – зазначив посол Мирошниченко.

Зоолог Павло Гольдін у коментарі Крим.Реалії наголосив, що затримання Леоніда Пшеничнова загрожує глобальним зусиллям із вивчення та коректного використання ресурсів Південного океану.

«Це перший в історії людства вчений, якого затримали за те, що він мав природоохоронні ідеї та відкрито озвучив їх на міжнародних майданчиках. Виходить, росіяни взагалі проти охорони природи в цілому, проти охорони природи в Антарктиці. Вони хочуть видобувати там будь-які природні ресурси безконтрольно», – каже Гольдін.

Російська влада та силовики про затримання Пшеничнова офіційно не повідомляли і ці повідомлення не коментували.