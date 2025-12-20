Міністерство юстиції США розпочало публікацію файлів Епштейна

Міністерство юстиції США оприлюднило десятки тисяч документів зі справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в торгівлі людьми з метою їхньої сексуалізованої експлуатації.

Матеріали публікують на реалізацію «Акту про прозорість файлів Епштейна» (Epstein Files Transparency Act), схваленого Конгресом США та підписаного президентом Дональдом Трампом місяць тому. Перша частина архівних документів з’явилася на сайті міністерства ввечері 19 грудня. Упродовж найближчих тижнів відомство має намір оприлюднити ще десятки тисяч файлів зі справи Епштейна.

Багато файлів, і тексти, і фото, наводяться у відредагованому вигляді. Міністерство пояснило, що вдалося до «всіх розумних заходів для перевірки та видалення особистої інформації щодо жертв». Проте, попередили у відомстві, через великий обсяг даних у них може «ненавмисно» міститися конфіденційна інформація та матеріали сексуального характеру.

Як звертають увагу американські ЗМІ, в документах у справі Епштейна немає суттєвої додаткової інформації про зв’язки фінансиста зі впливовими американськими бізнесменами та політиками.

Дональд Трамп, який раніше не схвалював розкриття файлів Епштейна, в оприлюднених документах згадується нечасто. Американська преса зазначає, що в архіві є чимало знімків за участю колишнього президента США Білла Клінтона. Також серед інших на знімках можна побачити співака Майкла Джексона, вокаліста The Rolling Stones Міка Джаггера, співзасновника Google Сергія Бріна та засновника Microsoft Білла Гейтса.

Фінансиста Джеффрі Епштейна звинувачували в торгівлі людьми з метою їхньої сексуалізованої експлуатації. За версією слідства, бізнесмен отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і позичав їх впливовим людям. Вперше Епштейн був засуджений у 2008 році у справі про організацію проституції. Тоді він пішов на угоду зі слідством та провів у в’язниці 13 місяців. Наступного разу його затримали у липні 2019 року за звинуваченням у торгівлі людьми. Невдовзі після затримання Епштейн укоротив собі віку в тюремній камері в Нью-Йорку.