Трамп заявив, що підписав законопроєкт щодо оприлюднення матеріалів справи Епштейна

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав раніше ухвалений законопроєкт щодо оприлюднення матеріалів справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого підозрювали в організації секс-вечірок із неповнолітніми.

«Я попросив спікера Палати представників Майка Джонсона та лідера більшості в Сенаті Джона Тюна схвалити цей законопроєкт в Палаті представників та Сенаті відповідно. Завдяки цьому проханню голосування було майже одностайним на користь схвалення законопроєкту», – написав у своїй соцмережі Truth Social.

Він також написав, що за його розпорядженням Мін'юст уже передав Конгресу майже 50 тисяч сторінок документів, що пов'язані з Епштейном.

«Не забувайте – адміністрація Байдена не передала жодного файлу чи сторінки, пов'язаної з демократом Епштейном, і навіть ніколи не говорила про нього. Демократи використали питання «Епштейна», яке впливає на них набагато більше, ніж на Республіканську партію, щоб спробувати відвернути увагу від наших дивовижних перемог», – додав Трамп.

Палата представників Сполучених Штатів 18 листопада проголосувала за оприлюднення матеріалів справи Епштейна. Також законопроєкт підтримав Сенат.

Голосуванню передувала поява в публічному просторі змісту повідомлень і електронних листів Епштейна, в яких містилися натяки, що він може мати компромат на Трампа.

Джеффрі Епштейна заарештували 2019 року за підозрою в організації торгівлі людьми для секс-експлуатації, зокрема, із залученням неповнолітніх дівчат. За версією слідства, він, зокрема, надавав неповнолітніх впливовим особам. Згодом його знайшли мертвим у камері попереднього ув’язнення, офіційною версією смерті є самогубство.

Дружина Епштейна Ґіслейн Максвел відбуває 20-річний термін ув’язнення за звинуваченнями в секс-торгівлі дітьми.



