США: Палата представників підтримала розсекречення матеріалів справи Епштейна

Палата представників Сполучених Штатів 18 листопада проголосувала за оприлюднення матеріалів справи фінансиста Джеффрі Епштейна, якого підозрювали в організації секс-вечірок із неповнолітніми.

Як повідомляють американські медіа, це рішення підтримала більшість конгресменів – 427 голосів проти одного. Єдиний член Палати, який голосував проти, республіканець від Луїзіани Клей Гіґґінс, пояснив своє рішення можливою загрозою для свідків та членів родин, імена яких можуть фігурувати в справі.

Очільник демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер закликав верхню палату Конгресу наслідувати приклад Палати представників і підтримати оприлюднення документів якомога швидше:

«Американський народ дуже довго на це чекав. Більшість у голосуванні в Палаті є абсолютною. Кожен член Конгресу проголосував за, крім одного. Це переносить увагу на Сенат. Щойно Палата надішле нам законопроєкт Епштейна, Сенат повинен негайно ухвалити його й відправити на стіл президенту для підпису».





Напередодні президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що підпише цей законопроєкт, якщо сенатори його ухвалять.

«Я повністю за», – сказав він, водночас назвавши справу «містифікацією».

Голосуванню передувала поява в публічному просторі змісту повідомлень і електронних листів Епштейна, в яких містилися натяки, що він може мати компромат на Трампа.

Джеффрі Епштейна заарештували 2019 року за підозрою в організації торгівлі людьми для секс-експлуатації, зокрема, із залученням неповнолітніх дівчат. За версією слідства, він, зокрема, надавав неповнолітніх впливовим особам. Згодом його знайшли мертвим у камері попереднього ув’язнення, офіційною версією смерті є самогубство.

Дружина Епштейна Ґіслейн Максвел відбуває 20-річний термін ув’язнення за звинуваченнями в секс-торгівлі дітьми.











