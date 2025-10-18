Британія: принц Ендрю відмовився від титулу через зв’язки з Епштейном

Брат короля Великої Британії Чарльза III принц Ендрю заявив, що відмовляється від свого титулу. Західні медіа уточнюють, що йдеться, зокрема, про титул герцога Йоркського та звання лицаря ордену Підв’язки.

Він ухвалив це рішення на тлі скандалу з фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в організації секс-вечірок для представників еліти країн Заходу.

«В обговореннях із Королем, а також з іншими моїми найближчими і більш далекими родичами ми дійшли висновку, що тривалі звинувачення на мою адресу відволікають увагу від роботи Його Величності і Королівської Сім’ї», – йдеться в заяві принца Ендрю.

Водночас член королівської родини продовжує заперечувати звинувачення проти себе.

Британський мовник BBC зазначає, що як син покійної королеви, він залишається принцом і потенційним спадкоємцем британського престолу – зараз він восьмий у черзі.

2021 року американка Вірджинія Джуффре подала позов проти принца про сексуалізоване насильство. Вона стверджувала, що займалася з ним сексом, коли була неповнолітньою. Заявлялося, що її «позичав» принцу Епштейн. Джуффре померла в квітні 2025 року у віці 41 року.

Принц відкидав звинувачення, але припинив виконувати обов’язки члена королівської сім’ї та відмовився від восьми почесних військових титулів.



