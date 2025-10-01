У Киргизстані після зґвалтування і вбивства 17-річної дівчини влада пропонує повернути страту

Президент Киргизстану Садир Жапаров доручив розробити поправки до законодавства країни, які б посилили відповідальність за злочини проти дітей, дівчат і жінок, повідомив його речник Аскат Алагозов.

Підготувати документ доручили начальнику управління правового забезпечення адміністрації президента Мурату Укушеву.

«Зокрема, йдеться про введення норми про страту за зґвалтування дітей, а також за зґвалтування із вбивством жінок, – написав у фейсбуці Алагозов. – Жапаров вважає, що особливо злочини проти дітей і жінок не повинні залишатися безкарними».

Таке рішення ухвалили після зґвалтування і вбивства 17-річної Айсулуу Мукашевої. Дівчина зникла 27 вересня у Джеті-Огузькому районі Іссик-Кульської області: вона виїхала з села Барскоон до подруги і не повернулася додому. У МВС Киргизстану розповіли, що вона сіла в автомобіль, водій її зґвалтував, а пізніше задушив. Тіло дівчини, за словами слідчих, чоловік залишив у Кемінському районі, а для того, щоб приховати сліди злочину, вимив автомобіль і позбувся телефону. Підозрюваного у вбивстві затримали.

У Киргизстані мораторій на смертну кару запровадили у грудні 1998 року. У 2007 році парламент виключив такий вид покарання із законів і встановив максимальне можливе покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Правозахисники під час попередньої ініціативи щодо повернення страти звертали увагу на те, що смертна кара – неефективний і дорогий захід запобігання насильству і вбивствам, а через судові помилки, за їхніми словами, можуть постраждати невинуваті люди.