Британія: Англіканську церкву вперше очолить жінка

Предстоятелькою Англіканської церкви вперше обрано жінку. Ім’я нового Архієпископа Кентерберійського було названо 3 жовтня – ним стала єпископ Лондона, 63-річна Сара Муллаллі.

Муллаллі – колишня головна медсестра Національної служби охорони здоров’я Великої Британії. Вона розпочала духовну кар’єру в 2006 році, повідомляє британський суспільний мовник BBC. Вона була першою жінкою, яка стала лондонським єпископом в Англіканській церкві. Її кандидатуру на нову посаду вже схвалив формальний голова церкви, король Чарльз III.

Муллаллі відома як прихильниця помірно-ліберальних для Англіканської церкви релігійних поглядів. Вона відкрита прихильниця жіночого служіння і здійснює висвячення жінок та чоловіків. Єпископ підтримує офіційне вчення Англіканської церкви про шлюб як союз чоловіка і жінки, але вітає інклюзивність та участь віруючих зі спільноти ЛГБТ+ у церковному житті. Вона також заявляла, що особисто виступає проти абортів, але вважає, що люди повинні мати право вибору з цього питання.

Інтронізація Муллаллі запланована на січень.

Кафедра Архієпископа Кентерберійського була вільна майже рік після відставки попереднього предстоятеля церкви Джастіна Велбі. Він був змушений залишити посаду через скандал, пов’язаний з неналежним реагуванням на випадки насильства всередині церкви.



