США: у Мічигані сталася стрілянина у мормонській церкві. Трамп відреагував

В американському місті Гранд-Бланк (штат Мічиган) вранці 28 вересня відбулася стрілянина в мормонській церкві Ісуса Христа Святих останніх днів.

За попередніми даними, двоє людей загинули, вісім отримали поранення.

Стрільця убили, загрози для населення більше немає.

Влада повідомляє, що озброєна людина протаранила на автомобілі вхід до церкви під час багатолюдної служби, відкрила стрілянину, а потім навмисно підпалила будівлю церкви. Почалася велика пожежа.

Співробітники поліції почали перестрілку зі зловмисником і вбили його. Встановлено особу 40-річного жителя Мічигану. Обставини події встановлюються.

«Схоже, це чергова цілеспрямована атака на християн у Сполучених Штатах. Ця епідемія насильства в нашій країні має негайно припинитися», – написав у соцмережі Thrue Social президент США Дональд Трамп. За його словами, розслідування очолює ФБР.

Місто Гранд-Бланк розташоване приблизно за 105 кілометрів на північ від Детройта.