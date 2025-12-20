США повідомили про удари по цілях «Ісламської держави» в Сирії

Збройні сили США завдали серії повітряних ударів по позиціях угруповання «Ісламська держава» в Сирії. Як оголосило Центральне командування, у військовій операції 19 грудня були використані винищувачі, ударні вертольоти та артилерія, які випустили понад 100 боєприпасів по 70 можливих цілях.





Операція стала відповіддю на напад бойовиків на військовий патруль у Пальмірі 13 грудня, внаслідок якого загинули троє громадян США: двоє військовослужбовців та цивільний перекладач, пише The New York Times. Це перші втрати США в Сирії з моменту повалення режиму Башара Асада у 2024 році.

Міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що операція під назвою «Удар яструба» має обмежений характер. «Це не початок війни – це оголошення помсти, – написав він у соцмережі Х. – Сьогодні ми вистежували та вбивали наших ворогів. Багатьох із них. І ми продовжуватимемо».

Президент США Дональд Трамп назвав військову операцію в Сирії «дуже серйозним ударом відплати» по терористах, відповідальних за вбивства американців.

За його словами, чинний сирійський лідер Ахмад аш-Шараа «повністю підтримує» дії США та «докладає величезних зусиль для повернення величі Сирії».