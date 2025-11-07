Британія та ЄС знімають санкції з президента Сирії після рішення ООН

Влада Великої Британії 7 листопада повідомила про зняття санкцій з тимчасового президента Сирії Ахмада аш-Шараа, передають західні медіа.

Рішення ухвалили наступного дня після того, як Рада безпеки ООН офіційно зняла міжнародні санкції з аш-Шараа та міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба. Лондон також виключив Хаттаба із списку санкцій.

За словами речника Європейської комісії, Євросоюз також має намір зняти санкції із сирійського лідера.

«Як і будь-який захід Ради безпеки ООН, це рішення буде перейняте на рівні ЄС незабаром», – заявив він.

Напередодні Рада безпеки ООН проголосувала за запропоновану США резолюцію про скасування санкцій проти президента Сирії Ахмеда аш-Шараа напередодні його візиту до Білого дому наступного тижня.





Санкції проти аш-Шараа, раніше відомого як Мухаммад аль-Джулані, запровадили 2014 року через те, що він очолював радикальне ісламістське угруповання «Джебгат ан-Нусра», згодом перейменовану на «Хаят Тахрір аш-Шам», раніше пов’язану з «Аль-Каїдою». США оголошували винагороду за дані, які дозволили б спіймати аш-Шараа, на суму 10 мільйонів доларів. «Хаят Тахрір аш-Шам» заявила про розрив з «Аль-Каїдою» кілька років тому. Сам аш-Шараа неодноразово наголошував, що більше не є прихильником радикальних ідей.

15 жовтня аш-Шараа вперше з моменту приходу до влади приїхав до Москви, де його прийняв у Кремлі лідер РФ Володимир Путін. На переговорах аш-Шараа заявив, що у Росії «буде серйозна роль у розвитку нової Сирії». Одне з головних питань у відносинах двох країн стосується збереження російської військово-морської бази в Тартусі й авіабази у Хмеймімі.

Росія втрутилася в громадянську війну в Сирії на боці Асада у 2015 році. Офіційно це обґрунтовували боротьбою з визнаною терористичною організацією «Ісламська держава», при цьому російські військові літаки завдавали ударів і по збройних загонах опозиції, які не належали до цього угруповання. У 2024 році під час несподіваного наступу повстанців влада Асада впала протягом кількох днів, російські військові вивезли його з країни.



