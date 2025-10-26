«Робітнича партія Курдистану» оголосила про виведення військ із Туреччини

«Робітнича партія Курдистану» (РПК), визнана терористичною в Туреччині, США та ЄС, оголосила про виведення військ із Туреччини в рамках роззброєння, повідомляє Reuters.

РПК повідомила, що ухвалила рішення вивести всі свої сили, щоб закласти основи «вільного, демократичного та братерського життя». У заяві партії також ідеться, що Анкара має ухвалити відповідні закони про інтеграцію курдів.

У травні РПК заявила про саморозпуск після заклику її довічно ув’язненого лідера Абдулли Оджалана припинити збройну боротьбу проти турецької держави та скласти зброю. Влітку курди в Туреччині, Іраку та Сирії стали роззброюватися.

Представник владної Партії справедливості та розвитку Туреччини заявив, що рішення РПК про виведення військ стало досягненням цілей Анкари.

РПК облаштувалася на півночі Іраку після того, як упродовж останніх років її витіснили за межі південно-східного кордону Туреччини. Турецькі військові регулярно завдають ударів по курдських базах у цьому регіоні і створили там кілька військових форпостів. Анкара стверджує, що захищає права курдів, але не допустить сепаратизму.

1974 року Абдулла Оджалан організував лівий рух, який у 1978-му оформився як Робітнича партія Курдистану. 1979 року Оджалан перебрався до Сирії, де за підтримки режиму Хафеза Асада та радянських спецслужб формував озброєні загони. З 1984 року партія вела збройну боротьбу проти Туреччини, дотримуючись ідей марксизму-ленінізму.

1999 року, після тиску Анкари на Дамаск, Оджалан залишив Сирію. Його викрали в Кенії за сприяння американських та ізраїльських спецслужб і передали Туреччині. Засуджений до страти, пізніше заміненої довічним ув’язненням. Відтоді утримується на острові Імрали в Мармуровому морі.

Спочатку РПК виступала за створення незалежного Курдистану, але пізніше її вимоги пом’якшилися і стосувалися розширення прав курдів та їхньої автономії на південному сході Туреччини.

Спроби примирення між Туреччиною та РПК робилися неодноразово. Останнє перемир’я діяло з 2013 до 2015 року і було зірвано після того, як пов’язані з РПК формування сирійських курдів посилили контроль на північному сході Сирії.