Рада безпеки ООН підтримала зняття санкцій із президента Сирії

Рада безпеки ООН 6 листопада проголосувала за запропоновану США резолюцію про скасування санкцій проти президента Сирії Ахмеда аш-Шараа напередодні його візиту до Білого дому наступного тижня.

Крім того, як йдеться в резолюції, схваленій 14 членами Ради безпеки ООН, зі списку санкцій виключають міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба. Китай утримався під час голосування.

Ахмед аш-Шараа має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 10 листопада. Це буде його перший візит до Вашингтону і другий візит до США після поїздки до Нью-Йорка у вересні, де він виступив на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Ахмед аш-Шараа обійняв посаду президента перехідного періоду в Сирії після падіння режиму Башара Асада на початку грудня 2024 року, коли до Дамаска увійшли збройні опозиційні угруповання.

15 жовтня аш-Шараа вперше з моменту приходу до влади приїхав до Москви, де його прийняв у Кремлі лідер РФ Володимир Путін. На переговорах аш-Шараа заявив, що у Росії «буде серйозна роль у розвитку нової Сирії». Одне з головних питань у відносинах двох країн стосується збереження російської військово-морської бази в Тартусі й авіабази у Хмеймімі.

Росія втрутилася в громадянську війну в Сирії на боці Асада у 2015 році. Офіційно це обґрунтовували боротьбою з визнаною терористичною організацією «Ісламська держава», при цьому російські військові літаки завдавали ударів і по збройних загонах опозиції, які не належали до цього угруповання. У 2024 році під час несподіваного наступу повстанців влада Асада впала протягом кількох днів, російські військові вивезли його з країни.