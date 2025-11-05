США пропонують ООН зняти санкції з президента Сирії

США підготували проєкт резолюції Ради безпеки ООН, яка передбачає зняття санкцій із президента Сирії Ахмеда аш-Шараа, повідомляє агентство Reuters, яке ознайомилося з документом.

Також зняти санкції пропонується з міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба. Поки що неясно, коли резолюцію можуть винести на голосування. Для її схвалення необхідні щонайменше дев’ять голосів «за» та відсутність вето з боку постійних членів Ради безпеки – Росії, Китаю, США, Франції та Великої Британії.

Ахмед аш-Шараа має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 10 листопада, це буде його перший візит до Сполучених Штатів. Комітет із санкцій Ради безпеки ООН раніше цього року вже надавав аш-Шараа дозволи на поїздки, тому навіть якщо проєкт резолюції США не буде схвалений, аш-Шараа, швидше за все, зможе відвідати Білий дім, зазначає Reuters.

Ахмед аш-Шараа обійняв посаду президента перехідного періоду в Сирії після падіння режиму Башара Асада на початку грудня 2024 року, коли до Дамаска увійшли збройні опозиційні угруповання.

15 жовтня аш-Шараа вперше з моменту приходу до влади приїхав до Москви, де його прийняв у Кремлі лідер РФ Володимир Путін. На переговорах аш-Шараа заявив, що у Росії «буде серйозна роль у розвитку нової Сирії». Одне з головних питань у відносинах двох країн стосується збереження російської військово-морської бази в Тартусі та авіабази у Хмеймімі.