Звільнені Лукашенком білоруські політики зустрілися з міністром закордонних справ Німеччини

Колишні політв’язні режиму Олександра Лукашенка Марія Колесникова та Віктор Бабарико прибули до Німеччини 19 грудня, повідомляє Telegram-канал Віктора Бабарика. Вони зустрілися з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем.

«Віктор та Марія висловили вдячність Сполученим Штатам за зусилля щодо звільнення політв'язнів та висловили сподівання, що Європа активніше долучиться до цього процесу. Наша команда також наголосила на необхідності зменшення ізоляції білоруського суспільства та відновлення зв'язків із зовнішнім світом», – повідомляє команда Бабарика.

За даними Reuters, Марія Колесникова та Віктор Бабарико проведуть пресконференцію в Берліні 23 грудня.

Група звільнених 13 грудня складалася зі 123 політв’язнів. Більшість із них були відправлені до України, лауреата Нобелівської премії Алеся Беляцького привезли до Литви.

До складу групи, яка прибула в Україну, входили представники політичної опозиції Віктор Бабарико та Марія Колесникова, їхній соратник Максим Знак, правозахисник Влад Лабкович, політолог Олександр Федута, політик Павло Северинець та інші.

Велика група з 89 білоруських політв’язнів прибула з України до Варшави в ніч на 18 грудня. Серед тих, хто прибув до польської столиці, були Колесникова та Бабарико. 14 грудня міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт оголосив, що Німеччина їх прийме. До Вільнюса прибуло 20 людей.