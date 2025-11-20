У Росії після атаки дронів заявили про пожежу на підприємстві – ймовірно, горить Рязанський НПЗ

У Росії після атаки дронів сталася пожежа на території підприємства у Рязанській області – ймовірно, горить Рязанський нафтопереробний завод.



Губернатор Рязанської області РФ Павло Малков заявив про пожежу на території одного підприємства внаслідок падіння уламків безпілотників. Про удар по НПЗ він не пише.

Згідно з аналізом Astra, опубліковані в мережах кадри знято в районі Бистрецької вулиці, під удар потрапив Рязанський НПЗ. Про атаку на завод також пишуть телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+.

За підрахунками Astra, з початку 2025 року це вже щонайменше восьма атака на Рязанський НПЗ, який належить компанії «Роснефть».

У Міноборони Росії відзвітували про нібито збиття 16 українських безпілотників над Рязанською областю, 65 БпЛА – загалом. Скільки безпілотників збити не вдалося, у повідомленні не сказано.

Днями агенція Reuters з посиланням на джерела в галузі писала, що Рязанський НПЗ зупинив переробку сирої нафти після попередньої атаки БпЛА в ніч проти 15 листопада. Очікується, що завод простоюватиме до кінця місяця.

Рязанський нафтопереробний завод – один із найбільших у Росії. У 2024 році він переробив 13,1 мільйона тонн сирої нафти та забезпечив 4,9% сумарної потужності НПЗ у країні.

Читайте також: З початку року було майже 160 успішних уражень об’єктів нафтопереробки РФ – Малюк

Україна посилила атаки дронів глибоко всередині Росії, прагнучи вивести з ладу нафтопереробні заводи та трубопроводи, а також паралізувати найбільше джерело фінансування війни в Україні для Москви.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».