ДСНС повідомляє про загиблого і двох постраждалих на Дніпропетровщині через удари РФ

На Дніпропетровщині внаслідок російських ударів одна людина загинула, двоє – зазнали поранення, повідомила вранці 10 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У Зеленодольській громаді Криворізького району через атаку ворога загинув чоловік. У Нікопольському районі постраждали двоє чоловіків: 23 і 39 років. Під ударами опинилися місто Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено інфраструктуру, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, лінії електропередач та автомобіль», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними ДСНС, у Самарівському районі через російський обстріл виникла пожежа на одному з підприємств міста, яку вже загасили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.