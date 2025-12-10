ОВА: через атаки РФ на Нікопольщині постраждали двоє людей

Через російські атаки на Нікопольщині постраждали двоє людей – 68-річна жінка та чоловік 53 років, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



«Били росіяни з різного озброєння – з важкої артилерії й FPV-дронами. Також скидали на населені пункти боєприпаси з БпЛА. Дісталося самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській громадам», – написав він у телеграмі.



За його словами, через атаки РФ пошкоджені приватний будинок, магазин і торгівельний павільйон, дві заправки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.