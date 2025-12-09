Сумщина: двоє людей загинули через удари російських дронів

Російські війська атакували Сумський район дронами, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 9 грудня.

Внаслідок ударів загинули двоє цивільних. Зокрема, 73-річний чоловік загинув у Миропільській громаді – російські військові прицільно вдарили по цивільній автівці.

«У Краснопільській громаді ворожий дрон атакував ще одну машину. Постраждали двоє людей, які перебували в ній. На жаль, 61-річний чоловік помер від отриманих травм. Поранену пасажирку госпіталізують, медики надають необхідну допомогу», – заявив Григоров.

Читайте також: «Укренерго» посилює обмеження – аварійні відключення діють у більшості регіонів

Голова Сумщини додав, що перебування в прикордонних громадах області залишається небезпечним. За даними Григорова, безпечно залишити ці території можна лише через організовану евакуацію броньованими машинами.

Напередодні внаслідок атак на Сумщину постраждали двоє людей, повідомляла обласна влада.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



