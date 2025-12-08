Атака РФ на Тернопіль: кількість жертв зросла до 38

Кількість жертв російської атаки на Тернопіль 19 листопада зросла до 38, серед них – восьмеро дітей, повідомив начальник обласної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

«Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки у Тернополі зросла до 38 осіб. Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалися безвісти зниклими», – написав він у фейсбуці.

Очільник обласної поліції додав, що досі безвісти зниклими вважаються троє людей (дорослі).

Унаслідок атаки РФ 19 листопада у Тернополі було влучання в житлові будинки. За даними МВС, у місті були пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній спалахнула пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх. Пошуково-рятувальні роботи на місцях атак завершилися ввечері 22 листопада.

Президент Володимир Зеленський 20 листопада повідомив, що російська ракета, яка вдарила по багатоповерхівці в Тернополі, містила 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.





