Удар РФ по Тернополю: у ДСНС відзвітували про завершення пошуково-рятувальних робіт

У Тернополі завершили аварійно-рятувальні і пошукові роботи на місцях російського ракетного удару 19 листопада, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники уточнили, що основні роботи тривали на двох локаціях – на одній із них багатоквартирний будинок зазнав «значних руйнувань», частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно.

«Роботи тривали 4 доби і завершилися 22 листопада о 18:00. Залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5–6 поверхів. Загинуло 33 людини, з них 6 дітей. Травмовано – 94, з них 18 дітей», – зазначили у ДСНС.

Крім того, відомо, що було врятовано 46 людей, серед них – семеро дітей.

«На жаль, безвісти зниклими вважаються 6 людей, з них 1 дитина. Вивезено близько 1298 т будівельного сміття. Під час робіт рятувальники знайшли 3 домашні тварини (2 кішки та папуга) і передали їх власникам»,– підсумували у відомстві.

Унаслідок атаки РФ 19 листопада у Тернополі було влучання в житлові будинки. За даними МВС, у місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.

Президент Володимир Зеленський 20 листопада повідомив, що російська ракета, яка вдарила по багатоповерхівці в Тернополі, містила 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій.



