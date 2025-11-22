Повітряні сили ЗСУ: війська РФ вночі атакували балістичною ракетою та понад 100 БпЛА, є влучання на 16 локаціях

У ніч на 22 листопада російські війська атакували однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з території окупованого Криму та 104 ударними безпілотниками із різних напрямків, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Українські війська зафіксували влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації.



За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 89 російських БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Атака триває, в повітряному просторі перебувають кілька російських БпЛА.

Російські війська вночі завдали чергового масованого удару по півдню Одещини, постраждали двоє людей, є пошкодження цивільних об’єктів, повідомила місцева влада. За даними митної служби, російський дрон атакував пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією, пошкоджена інфраструктура поромного комплексу. Пункт пропуску тимчасово призупинив роботу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



