Російський дрон атакував пункт пропуску на кордоні з Румунією, є пошкодження – митна служба

Російський дрон атакував пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією, пошкоджена інфраструктура поромного комплексу, повідомила у телеграмі Державна митна служба України.

За даними служби, міжнародний пункт пропуску тимчасово призупинив роботу, наслідки атаки ліквідовуються.

Митна служба закликала для перетину кордону використовувати інший найближчий пункт пропуску.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



