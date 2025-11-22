ОВА: через нічну атаку РФ на Одещині постраждали двоє людей

Російські війська вночі завдали чергового масованого удару по півдню Одещини, є пошкодження цивільних об’єктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За попередніми даними, двоє людей постраждали, їм надається необхідна медична допомога.

«Пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель. На автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних автомобілей», – написав він у телеграмі.

У ДСНС додають, що у результаті влучання виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.



За даними митної служби, російський дрон атакував пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією, пошкоджена інфраструктура поромного комплексу. Пункт пропуску тимчасово призупинив роботу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



