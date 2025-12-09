Федоров: армія РФ вдарила по авто ритуальної служби на Запоріжжі, є поранений

Житель Запорізького району постраждав через російську атаку, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 9 грудня.

За його даними, поранений 58-річний чоловік.

«Росіяни ударили fpv-дроном по автівці ритуальної служби. Машина пошкоджена», – повідомив Федоров.

Голова обласні додав, що поранений чоловік отримує усю необхідну допомогу.

Раніше 9 грудня Федоров повідомив, що російська армія поцілила безпілотником по цивільному автомобілю. Водій та пасажир зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

