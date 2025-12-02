ЗСУ: більша частина Куп’янська перебуває під контролем українських військ

Угруповання об’єднаних сил заявило, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається сталою.

За повідомленням, більша частина міста Куп’янськ перебуває під контролем українських військ, окремі групи російських загарбників тримаються у північних районах.

Зона відповідальності Угруповання Об’єднаних сил охоплює Харківську область та безпосередньо прилеглі території.

Російська сторона, зокрема і президент РФ Володимир Путін, вже кілька разів заявляли про захоплення українського населеного пункту Куп’янськ.

Минулого тижня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що Москва продовжує перебільшувати заяви про успіхи в Куп’янську – наратив, який Кремль почав активно просувати наприкінці серпня 2025 року. Натомість Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що українські війська на Куп’янському напрямку успішно відбивають зусилля Росії захопити населений пункт такого масштабу вперше за останні роки.

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Загроза для Куп’янська наростала з літа, і тепер ситуація ще ускладнилася. Російські війська успішно застосовували тактику проникнення малими групами.