Трегубов про Куп’янський напрямок: війська Росії намагаються відтіснити ЗСУ з лівого берега Осколу

Ситуація в самому Куп’янську та селищі Куп’янськ-Вузловий наразі суттєво не змінюється, заявив у ефірі телемарафону начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов 24 листопада.

«Але противник намагається тиснути на схід від нього, намагається витискати українські війська з лівого берега річки Оскіл. Не дуже успішно, але там є справжній тиск, серйозні спроби. На відміну від самого міста, туди заходити особливо просто не виходить зараз у противника. На відміну від Куп’янська-Вузлового, незважаючи на заяви Путіна, що там оточені 15 батальйонів, які там фізично не можуть поміститися – там теж саме селище нормально стоїть, номрально укріплене. Але на схід від нього росіяни намагаються тиснути, прориватися хоч так, якщо не виходить іншим чином», – розповів він.





Оцінюючи російські резерви на цьому напрямку, Трегубов зазначив, що особового складу РФ там вистачає, хоча бракує для «серйозного нарощування сил»:

«Це підготовлені люди, але не якісь «рекси», а люди, що уклали контракт, пройшли підготовку впродовж кількох місяців, наприклад. Тобто це люди, які вже здобули певну спеціальність, не повні «чмобіки», яких тільки-но вдягнули та кинули в бій. Але це зазвичай і не люди, які воюють все життя».

Представник командування вказав на російські спроби обійти Куп’янськ після того, як спроби взяти його безпосередньо під контроль зазнали невдачі. За його словами, довкола районного центру «дуже велика кіл-зона, і навіть спроби його обійти зіштовхуються з об’єктивними складнощами».

Трегубов припустив, що можливі зміни погоди – наприклад, сильний туман – можуть сприяти прихованому пересуванню російських військ, проте зараз їм складно навіть підійти до Куп’янська.

Говорячи про співвідношення сил, речник назвав ключовою складовою російських наступальних зусиль повітряні дрони.

«Якщо в плані морських дронів, чи НРК (наземних роботизованих комплексів – ред.) Україна тут значно попереду... в плані повітряних у нас технологічно паритет, а промислово – у росіян більші промислові потужності», – констатував він.

Раніше на півночі Куп’янська тривала операція з ліквідації російських підрозділів, що просочилися до міста.

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Загроза для Куп’янська наростала з літа, і тепер ситуація ще ускладнилася. Російські війська успішно застосовували тактику проникнення малими групами.



