СБС атакували хімзавод і підстанцію в окупованому Криму – Бровді

Підконтрольна РФ влада Криму про ці ураження не повідомляла (фото архівне)
Підконтрольна РФ влада Криму про ці ураження не повідомляла (фото архівне)

Сили безпілотних систем України завдали ударів по хімічному заводу «Бром», а також по підстанції у Красноперекопську в окупованому Криму, повідомив командувач СБС Роберт Бровді («Мадяр»).

У публікації в соцмережах ввечері 23 листопада він зазначив, що «блекануто низку енергообʼєктів на окупованих територіях», додавши, що Красноперекопська підстанція – це один із ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова.

Підконтрольна РФ влада Криму про ці ураження не повідомляла. Напередодні повідомлялося, що ввечері 22 листопада і в ніч проти 23 листопада в окупованому Росією Криму, зокрема у Севастополі, було чути звуки роботи ППО і вибухи.

Від 2022 року територію півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

У Генштабі ЗСУ, коли підтверджують атаки, вказують, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

