СБС атакували хімзавод і підстанцію в окупованому Криму – Бровді

Сили безпілотних систем України завдали ударів по хімічному заводу «Бром», а також по підстанції у Красноперекопську в окупованому Криму, повідомив командувач СБС Роберт Бровді («Мадяр»).

У публікації в соцмережах ввечері 23 листопада він зазначив, що «блекануто низку енергообʼєктів на окупованих територіях», додавши, що Красноперекопська підстанція – це один із ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова.

Підконтрольна РФ влада Криму про ці ураження не повідомляла. Напередодні повідомлялося, що ввечері 22 листопада і в ніч проти 23 листопада в окупованому Росією Криму, зокрема у Севастополі, було чути звуки роботи ППО і вибухи.

Від 2022 року територію півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

У Генштабі ЗСУ, коли підтверджують атаки, вказують, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».