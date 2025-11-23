У Криму вночі лунали звуки вибухів, півострів опинився під атакою БпЛА

Увечері 22 листопада і в ніч проти 23 листопада в окупованому Росією Криму, зокрема у Севастополі, було чути звуки роботи ППО і вибухи.

Підконтрольний РФ голова Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв про повітряну тривогу в місті, а в мережі писали про гучні звуки в Сімферополі, Гвардійському, Новофедорівці й Алушті.

Развожаєв повідомив про оголошення повітряної тривоги о 23:25 за місцевим часом, після чого протягом півтори години у місті лунали звуки роботи ППО РФ і вибухи.

Підконтрольна РФ влада заявила про нібито три збиті БпЛА над Севастополем, не повідомивши при цьому, скільки загалом їх було запущено.

Кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії зазначив, що сигнал повітряної тривоги оголосили вже після того, як пролунали перші звуки вибухів. Один із вибухів був особливо сильним.

За його даними, над Севастополем були помічені безпілотники, а ракети ППО запускали з району мису Фіолент.

Водночас у кримських телеграм-каналах також повідомляли про звуки вибухів і роботу ППО у Сімферополі, Гвардійському, Новофедорівці й Алушті.

Зокрема, телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на своїх читачів писав про вибухи в районі російського військового аеродрому «Саки» поблизу Новофедорівки і роботу великокаліберних кулеметів, а також інших засобів ППО РФ у Гвардійському.

О 01:16 за місцевим часом з’явилося повідомлення про потужний вибух, який було чути в Алушті.

Російська влада ці повідомлення не коментувала. Водночас російські моніторингові канали протягом ночі повідомляли про загрозу атаки БпЛА практично по всьому Криму.

Вранці 23 листопада Міноборони РФ звітувало про нібито 10 збитих дронів над Кримським півостровом і 30 над Чорним морем.

Підтверджень своїм словам там не надали, а підтвердити озвучену ними інформацію за допомогою альтернативних джерел поки неможливо. Українські військові ці повідомлення не коментували.

Від 2022 року територію півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

У Генштабі ЗСУ, коли підтверджують атаки, вказують, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».