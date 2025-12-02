РФ заявила про «звільнення Красноармійська». ЗСУ залишаються в Покровську, твердять у Генштабі

Міністерство оборони Росії 2 грудня заявило, що «підрозділи угруповання військ «Центр» завершили звільнення міста Красноармійськ» (російські військові використовують радянську назву міста Покровськ).

Раніше про окупацію Покровська, а також Вовчанська у Харківській області, президенту Росії Володимиру Путіну сказав начальник російського Генштабу Валерій Герасимов. Міноборони поширило відео, на якому військові розгорнули у Покровську прапор Росії.

Спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив виданню «РБК-Україна», що російські військові спробували встановити прапор в одному з районів міста, «щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська». «Після цього вони поспішно втекли, триває зачистка ворожих груп», – заявив Ковальов.

Кремль міг оголосити про захоплення Покровська на Донеччині передчасно – як це було у випадку багатьох інших населених пунктів в Україні – в рамках когнітивної війни з метою вплинути на хід американсько-російських переговорів, запланованих у Москві 2 грудня, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наголосили, що поки не бачать підтверджень тому, що російські війська захопили весь Покровськ. ISW також вкотре зазначає, що російські війська зазнали значних втрат у своїй багатомісячній кампанії із захоплення Покровська.

Влада України такі повідомлення заперечує. Президент України Володимир Зеленський увечері 1 грудня, спілкуючись у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном, наголосив, що всі ці міста залишаються під контролем України. «Безумовно, у Росії є просування, безумовно, в Росії є кілька наступальних дій і операцій. Жодна з цих операцій успішною не була», – зазначив Зеленський на пресконференції з Макроном.

Однак він визнав, що ситуація в Покровську й інших напрямках «залишається складною».

«Йдуть складні бої в Покровську та інших напрямках. Наприклад, більше успіху у наших хлопців на Куп’янському напрямку. Хоча Росія каже, що захопила Куп’янськ, а ми майже всіх вичистили з цього міста», – сказав президент.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.