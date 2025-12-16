Доступність посилання

У Запоріжжі зросло число постраждалих через нічну атаку РФ – Федоров

Через удар «Шахеда» у багатоповерхівці виникло займання

Число постраждалих через нічну російську атаку у Запоріжжі зросло до трьох людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Раніше було відомо про двох постраждалих.

Під ранок російські війська атакували Запоріжжя, через удар «Шахеда» виникло загоряння у багатоповерхівці. За словами Федорова, займання сталося у чотирьох помешканнях, квартири на двох поверхах будинку вигоріли.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

