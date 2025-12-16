ОВА: російський дрон атакував мікроавтобус у Запорізькому районі

Російські війська атакували дроном мікроавтобус у Запорізькому районі, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Mercedes Srpinter приватного перевізника рухався автодорогою, коли росіяни ударили по ньому fpv-дроном. На щастя, обійшлося без постраждалих», – написав він у телеграмі.

Раніше місцева влада повідомила, що під ранок російські війська атакували Запоріжжя, через удар «Шахеда» виникло загоряння у багатоповерхівці. Відомо про трьох постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.